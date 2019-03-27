Metropoll Başkanı Özer Sencar: Seçimin sonucunu ekonomi belirleyecek

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin kurucusu ve başkanı Profesör Özer Sencar, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenin gündemindeki en önemli konunun ekonomi olduğunu söyledi. Seçimlere 6 gün kala artık kararsız seçmen kitlesinin neredeyse kalmadığını belirten Sencar’a göre, iktidarın bu seçimin bir beka seçimi olduğu söylemi de halkın çoğunluğunda karşılık bulmadı.

Amerika'nın Sesi'nden Mehmet Toroğlu'na konuşan ve yaptıkları kamuoyu araştırmaları neticesinde edindikleri gözlemler hakkında bilgiler paylaşan Sencar, halkın büyük çoğunluğunun kime oy verecekleri konusunda kararını verdiğini kaydetti.

"Kararsız değil, kararını açıklamayan seçmen var"

Sencar, ‘’Kararsızlar seçime 10 gün kalaki değerlere göre minimum seviyede. Yani toplumda kararsız seçmen kitlesinin kaldığını düşünmüyorum. Ankara ve İstanbul'da kararsız, cevapsız ve protesto oyunu toplam olarak düşündüğümüzde (yüzde) 15'in altında. Diğer büyükşehirlerde ise bu (yüzde) 10'un altında. Sadece ‘kararsızız’ diyenler, ‘henüz karar vermedim’ diyenler yüzde 8'in altında Türkiye genelinde. Soruya cevap vermeyenler kararsız değildir, kararını açıklamayan insanlardır. Ankara ve İstanbul'daki yüzde 15 civarındaki genel toplamın içerisinde cevap vermeyenleri kararsızlardan çıkarmak lazım. Dolayısıyla Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerde ben kararsız ve protesto oylarının yüzde 10'un altında olduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu.

"Ezici faktör adaylar değil ekonomi"

Uzun süredir yaptıkları araştırmalara dayanarak bu seçimlerde bir numaralı faktörün ekonomi olacağını söyleyen Sencar şunları söyledi:

"Ekonominin bir parçasını da geçim sıkıntısı ve işsizlik olarak seçmenler ifade ediyorlar. Aşağı yukarı yüzde 62-63 oranında seçmen ‘ülkenin en önemli sorunu nedir’ diye sorulduğunda yüzde 60 ile 65 arasında ekonomik faktörleri sayıyor; geçim sıkıntısı ve işsizlik. Yani ben seçmenin adaylara bakarak kararını çok fazla vereceğini düşünmüyorum şu anda. Adaylar bu seçimde en az etkili olan faktördür. Çok ekstrem şekilde iyi olan veya olumsuz özellikleri olanları hariç tutarsak normal olarak adayların bu seçimde fazla etkisinin olduğunu düşünmüyorum. (…) Bu seçimin gündeminde çok hakim faktör, ezici faktör ekonomidir."

Ekonomideki sorunlarda dış faktörlerin etkili olduğu söyleminin halktan destek bulup bulmadığı konusunda Sencar, “Ekonomiyi şu anda hükümet yönetiyor. Dolayısıyla ekonomideki gelişmelerden sorumlu olan hükümettir. Halkın da bu konuda farklı bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Muhtemelen ekonominin kötü gitmesinde dış faktörler de etkilidir, başka faktörler de etkilidir ama hükümetler iç veya dış faktör nereden gelirse gelsin ekonomiyi iyi yönetmek zorundadır. Dış faktörlerden geliyorsa onu da çözmek zorundadır’’ diye konuştu.

"Beka söyleminin halkta ciddi bir karşılığı olmadı"

Sencar, iktidarın bu seçimlerin bir beka seçimi olduğu söyleminin halktan pek destek görmediğini de söyledi. Sencar, "Bu, iktidarın bu seçimde etkili olacağını düşündüğü bir söylemdir ama halkta ciddi bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Halkın ancak üçte birinden biraz fazlası ülkede bir beka sorunu olduğunu düşünüyor. Yarıdan fazlası beka sorunu olmadığını düşünüyor’’ diye konuştu.

Sencar, yaş grubuna göre seçmenlerin tercihlerine bakıldığında durumun genel anlamda önceki seçimlerle benzerlik gösterdiğini ifade ederek, gençlerin daha çok MHP ve HDP'de, yaşlılarınsa AKP ve CHP'de önde göründüğünü belirtti.