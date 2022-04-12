Metropoll'ün kurucusu Özer Sencar: Sonbaharda baskın seçim bekliyorum; muhalefet, adayını haziranda açıklamalı

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sonbaharda seçim beklediğini ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayını en geç haziran ayında açıklaması gerektiğini söyledi. Sencar, "Erdoğan için seçim zamanı yoktur. Ne zaman kazanacağını hissederse seçim zamanı o zamandır" dedi. Sencar, Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacağını öngördüğünü söylerken, muhalefetin, seçimi kazanma şansı olması durumunda İstanbul ve Ankara'yı kaybetme riskini alması gerektiğini belirtti. Sencar, "Türkiye'yi alma gücün, ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyım atarsın" diye konuştu.

Karar TV'den Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan Sencar, politik atmosferi ve olası seçim senaryolarını değerlendirdi.

Sencar, "Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde liderlik konusunda bir başarı hikayesi yazılırsa, bu Türkiye'yi erken seçime götürür mü?" sorusuna, "Götürür. Erdoğan için seçim zamanı yoktur. Ne zaman kazanacağını hissederse seçim zamanı o zamandır" yanıtını verdi.

"Muhalefet, Erdoğan'ı yeterince tanımıyor"

Sencar, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeterince tanımadığını savunurken, "Erdoğan'ı neyin niçin yaptığını olaylar bittikten sonra anlıyor politikacılar. Şu ana kadar Erdoğan'ın icraatları konusunda yanıldığım tek konu olmadı. Muhaliflerin şöyle bir yanılgıları var, 'ekonomi o kadar kötü ki, Erdoğan'ın karşısında kimi koyarsanız kazanır'. Bu hayal aleminde uçuşmaktır. Muhalefet Türkiye'de henüz seçim sandığı güvenliğini sağlayamamış bir kitledir" diye konuştu.

CHP'nin son yerel seçimde sandıkları korumadığını ve bu nedenle seçimi kaybettiğini belirten Sencar, "Siyasi partiler seçimi kendileri organize ettikleri zaman götüremezler. Başarılı belediye başkanlarının kazanmasındaki en önemli faktörlerden biri, 1-doğru aday olmaları, 2-seçimi kendilerinin götürmeleridir" diye konuştu.

Sencar, "Sonbaharda baskın ya da erken bir seçim olma ihtimali var, bunu kuvvetli ihtimal olarak görüyorum. Kazanabileceğini gördüğü an seçime gider Erdoğan. Bu Ukrayna meselesinden dolayı bu ay da 3 puan artırırsa, 35 oyunu 38-39'a çıkarırsa muhalefet bunu kontrol edemez, Erdoğan erken seçime gider. Muhalefetin en geç haziran ayında adayını belirlemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan seçimi kazanırsa, İmamoğlu'nu görevden alır"

Sencar, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda Ankara veya İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin AKP'ye kalacağı durumuna ilişin olarak ise, "Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu? Türkiye'yi alma gücün, ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten 3 gün sonra da oraya kayyım atarsın. Şu an 60 civarı belediyeye hükûmet kayyım atadı. Sanıyor musunuz ki Erdoğan seçimi kazandıktan sonra CHP'li belediye başkanları şu andaki yerlerinde kalacak? Erdoğan'ın İstanbul seyahatinde yaptığı 2 konuşma var. '23 Haziran'dan sonra bu belediye başkanlarını alacağız' mealinde konuşması var. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan seçimi kazanırsa Ankara'yı bilmiyorum, İstanbul Belediye Başkanı alınacak. Zerre miktar şüphem yok bu konuda" dedi.