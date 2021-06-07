MetroPOLL'ün ''mafya'' anketinde dikkat çeken ayrıntı

Türkiye organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını konuşurken, MetroPOLL tarafından yapılan son kamuoyu anketindeki AK Parti seçmeninin "mafyatik gruplar" ile ilgili kararları dikkat çekti.

Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabı üzerinden ‘Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021’ anketinde mafyatik gruplarla ilgili yöneltilen sorulardan çıkan sonuçları paylaştı.

Mafyatik grupları ele alan anket sorularında seçmenin yüzde 57'si Türkiye'de mafyatik kişiler, gruplar ve olayların sayısının son yıllarda arttığını düşünüyor.

Dikkat çeken anketin mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını düşünme oranları parti tabanında İYİ Parti’de yüzde 85 ile en yüksek oran iken AK Parti seçmeninin ise yüzde 44,7'si mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını düşünüyor.

Öte yandan halkın yüzde 34'ü mafya ve suç örgütleriyle etkili mücadele edildiğini düşünürken yüzde 47'si de etkili mücadele edilmediğini ifade ediyor. Mafya ve suç örgütlerine karşı etkin mücadele edilmediğini düşünenlerin AK Parti seçmeni içindeki oranı ise yüzde 23,6 oldu.