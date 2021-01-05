MetroPoll'ün son anketinde Cumhur İttifakı'nı sarsan sonuç (VİDEO)

Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar, son anket sonuçlarına göre MHP seçmeninin iktidardan memnun olmadığını ve Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştığını söyledi.

Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Dr. Özer Sencar, son anket sonuçlarını ve Cumhur İttifakı’ndaki durumu Halk TV’de Sözüm Var programında değerlendirdi. Son anketlerinde MHP’nin yüzde 6’ya gerilemesiyle ilgili konuşan Sencar, MHP seçmeninin iktidardan memnun olmadığını dile getirdi.

Sencar, “MHP seçmeninin yarısından fazlası; bazı zaman yüzde 60, 70 ve hatta bazı zaman yüzde 90 oranında iktidara karşı” dedi. Sencar, bu ayki sonuçlara göre MHP seçmeninin yüzde 93’ü, ekonomiden Erdoğan-hükûmet-Berat Albayrak üçlüsünü sorumlu tuttuğunu söyledi.

Diğer hiçbir partide böyle bir oranın çıkmadığını söyleyen Sencar, “MHP iktidarın bir parçası ama seçmen orada değil. Sadece parti bağlılığı nedeniyle orada görünüyor. Kısmen oy verebilirler ama benim kanaatim MHP seçmeninde Cumhur İttifakı’ndan uzaklaşma görünüyor” ifadelerini kullandı.

En beğenilen siyasetçi Mansur Yavaş

Sencar, en beğenilen siyasetçileri de açıkladı. Metropoll’ün araştırmalarına göre; en beğenilen siyasetçi Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş’ın ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu gelirken, dördüncü sırada da Süleyman Soylu yer aldı.

Sencar; Mansur Yavaş’ın popülaritesinin yüzde 58, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 51 olduğunu söyledi.