Metropoll araştırma şirketinin muhalefet partilerine ilişkin gerçekleştirdiği Türkiye’nin nabzı anketine göre vatandaşlar en etkili muhalefeti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığını belirtti. Oy verme davranışında en etkili aktör ekonomi olurken, en etkisiz aktör de dış politika oldu. Katılımcıların yüzde 58'i çözülmesi gereken en acil sorunun geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu düşünüyor.

Metropoll’ün Türkiye’nin Nabzı anketinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş detayı