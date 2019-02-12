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Metruk eve uyuşturucu kullanmaya gittiler, kaplan karşıladı

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"Kaplanlar için kalıcı bir ev bulmak zor, çünkü tehlikeli hayvanlar"
Metruk eve uyuşturucu kullanmaya gittiler, kaplan karşıladı

Bir grup arkadaş, ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Houston kentinde gizlice uyuşturucu kullanmak amacıyla metruk bir eve girdiler. Uyuşturucu kullanmak amacıyla terk edilmiş eve giren arkadaşlar, içeride bir kaplan ile karşılaştılar.

İçeri girenlerden biri, kaplanı görünce durumdan endişelenip polisi aradı ve "Esrar kullanmak için girdiğim evde bir kaplan gördüm" dedi. KRTK'ye konuşan bir polis memuru, telefondaki kişinin "uyuşturucu etkisinde olabileceğinden şüphelendiklerini" belirtti. Ancak polis eve geldiklerinde içeride kafes içinde bulunan bir kaplan gördü.

Polis memuru Jason Alderete, KRTK'ye yaptığı açıklamada evin uzun süredir terk edilmiş olduğunu, ancak kaplanın yanına bırakılmış et parçaları da bulunduğunu söyledi. Memurlar kaplan üzerinde sakinleştirici kullandıktan sonra 'büyük kediyi' egzotik hayvanlarla ilgilenen bir hayvan barınağına teslim etti. 

 

Metruk eve uyuşturucu kullanmaya gittiler, kaplan karşıladı

Barınaktan Heidi Krahn, "Kaplanlar için kalıcı bir ev bulmak zor, çünkü tehlikeli hayvanlar" dedi.

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