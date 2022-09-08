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Metsola: Bölünmüş Kıbrıs’ın durumu kabul edilemez, müzakereler devam etmeli

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Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, “bölünmüş Kıbrıs’ın durumu ve Türkiye’nin tehditkar tavrının kabul edilemez olduğunu” söyledi.
Metsola: Bölünmüş Kıbrıs’ın durumu kabul edilemez, müzakereler devam etmeli

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, “bölünmüş Kıbrıs’ın durumu ve Türkiye’nin tehditkar tavrının kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Kıbrıs devlet televizyonu PIK'e röportaj veren Metsola, müzakerelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Metsola, Türkiye'nin konumuyla ilgili olarak, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin aday üye olarak saygı duymadığı belirli ilke ve değerler tarafından yönetildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin kararlarına karşı bir tutum sergilediğini ifade etti. Yarın Roberta Metsola Kıbrıs'ı ziyaret edecek.

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