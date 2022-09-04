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Metsola: Kıbrıslı Türklerin geleceği AB’de

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Roberta Metsola: Ada açıklarında keşfedilen doğal gaz yatağı “AB için umut verici”
Metsola: Kıbrıslı Türklerin geleceği AB’de

Haftalık Kathimerini, 9 Eylül’de Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek Metrola’ya yönelttiği yazılı sorulara aldığı cevapları yukarıdaki başlıkla aktardı.

Metsola’nın Türkiye’nin iki devlet çözümü gibi “kabul edilemez aşırı önerilerden vazgeçmesi gerektiği” görüşünü ortaya koyduğunu savunan gazete, Kıbrıs Türk tarafının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önerilerini reddetmesinden “üzüntü” belirttiğini yazdı.

Metsola’nın, Kıbrıslı Türklerin geleceğinin AB’de olduğunu söylemekle birlikte “tarafların veya Türkiye’nin işbirliğine nasıl ikna edileceği veya Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklere nasıl yardım edebileceği veya enerjinin Kıbrıs sorunundaki muhtemel rolü hakkında görüş belirtmekten kaçındığını belirtti.

Habere göre Ada açıklarında son yapılan hidrokarbon keşfinin AB’nin Rus doğal gazına bağımlılığından kurtulmasına ve Avrupa’nın ortak enerji politikasına katkıda bulunabileceğini söyleyen Metsola, Pegasus yazılımının kullanılmasını araştıran AP komitesinin araştırmaları ve söylemlerinde dikkatli davrandı, Güney Kıbrıs’ın araştırma kapsamına alınması gerekip gerekmediğine hiç değinmedi.

İnceleme prosedürünün devam ettiğini belirterek “altın pasaportlar” konusunda temkinini korudu ancak bu tür programların (yatırım karşılığı vatandaşlık)  sorunlu olduğunu ve Rum yönetiminin de bildiği gibi programın istismar edildiğini ve denetimi bulunmadığını söyledi.

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