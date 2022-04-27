Metsola'dan İngiltere'deki Mağusa Derneği'ne Mektup

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP’ın “Kıbrıs’ın iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenlik, tek vatandaşlık, tek uluslararası kimlik ve siyasi eşitlik temelinde, federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesini” desteklediğini ifade etti.

Haravgi’nin haberine göre, İngiltere’deki “Mağusa Derneği”ne mektup gönderen Metsola, Kıbrıs sorununun yaşayabilir çözümünün tüm bölge ülkelerine fayda sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin siyasi ve milliyetçi hedeflerle iki devletli çözümü desteklemesinin üzücü olduğunu kaydetti.

Metsola, Türkiye hükümetinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in belli koşullarla müzakerelerin yenilenmesi çağrısına karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Gazete, Metsola’nın mektubunun, Dernek Başkanı Vasilis Mavru’nun kendisine AP Başkanı seçilmesinden dolayı gönderdiği tebrik mektubuna yanıtı olduğunu yazdı.