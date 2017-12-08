Mevlevi Atış Alanı’nda, havan atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 21.00 arasında, can ve mal emniyeti açısından şu bölgelere girilmemesi gerekiyor:
“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu; Doğuda: Tutukçu T. Gürkan burnu hattının batısı; Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu- Sogan T. 500 m. doğusu hattının kuzeyi; Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. doğusu - Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”
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