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Mevlevi Atış Alanı’nın “Girilmesi Yasak Bölge” olarak ilan edildi

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Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde yapılan havan atışlarında tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmatlar olduğundan dolayı Mevlevi Atış Alanı’nın “Girilmesi Yasak Bölge” olarak ilan edildiğini duyurdu.
Mevlevi Atış Alanı’nın “Girilmesi Yasak Bölge” olarak ilan edildi

Güzelyurt Kaymakamlığı, 6-10 Aralık tarihleri arasında, Mevlevi bölgesinde yapılan havan atışlarında tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmatlar olduğundan dolayı Mevlevi Atış Alanı’nın “Girilmesi Yasak Bölge” olarak ilan edildiğini duyurdu.

“Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edecek olan bu mühimmatların imha edilene kadar, atışların yapıldığı alana hiç bir maksatla giriş yapılmaması gerektiğini” vurgulayan Kaymakamlık, bölgede ne olduğu anlaşılamayan ve/veya patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen yabancı cisimler tespit edilmesi halinde derhal 14’üncü Mekanize Piyade Alay Komutanlığı'na bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kaymakamlık açıklamasında, “6-10 Aralık 2021 tarihleri arasında, Mevlevi bölgesinde yapılan havan atışlarında tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmatlar bulunmaktadır. Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edecek olan bu mühimmatların imha edilene kadar, atışların yapıldığı ve ekte koordinatları belirtilen her biri yaklaşık 50m uzunluğunda, beyaz boyalı, taşlarla yazılmış "A,T,Z,U, +" vb harf ve sembollerin çizili olduğu tepe hattına hiç bir maksatla giriş yapılmamısı gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, “Arazide bulunan patlamamış mühimmatları patlatma mekanizması kurulu olduğundan Mevlevi Atış Alanı girilmesi yasak bölge olarak ilan edilmiştir” bilgisi yer aldı.

Kaymakamlık ayrıca, bahse konu bölgede ne olduğu anlaşılamayan ve/veya patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen yabancı cisimler tespit edilmesi halinde derhal 14. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı'na bildirilmesi çağrısında da bulundu.

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