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Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış Alanı'nda TAS ve havan atışları yapılıyor

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Güzelyurt Kaymakamlığı, 02- 22 Ocak tarihleri arasında Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış Alanı'nda TAS ve havan atışları yapıldığını açıkladı.
Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış Alanı'nda TAS ve havan atışları yapılıyor

Güzelyurt Kaymakamlığı, bugün itibarıyla 22 Ocak tarihine kadar Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış alanında TAS ve havan atışları yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, can ve mal emniyeti açısından belirtilen tarihlerde 07.00-22.00 saatleri arasında bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu, atışların ardından kör giden mermilerin arama ve imha işlemi yapılacağından Komutanlık tarafından serbest giriş duyurusu yapılana kadar giriş yasağının devam edeceği kaydedildi.

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