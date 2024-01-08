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Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış Alanı'nda TAS ve havan atışları yapılıyor

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Güzelyurt Kaymakamlığı, 02- 22 Ocak tarihleri arasında Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış Alanı'nda TAS ve havan atışları yapıldığını açıkladı.
Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış Alanı'nda TAS ve havan atışları yapılıyor

Güzelyurt Kaymakamlığı, 02- 22 Ocak tarihleri arasında Mevlevi bölgesi Ağır Silah Atış alanında TAS ve havan atışları yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, can ve mal emniyeti açısından belirtilen tarihlerde 07.00-22.00 saatleri arasında bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu, atışların ardından kör giden mermilerin arama ve imha işlemi yapılacağından Komutanlık tarafından serbest giriş duyurusu yapılana kadar giriş yasağının devam edeceği kaydedildi.

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