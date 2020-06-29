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“Mevlevi Dervişi”, “Çiçekler” ile “Sonbahar” adlı üç eserini Kıbrıs’ın motifleri ile renklerini tasvir ederek sanatseverlerin beğenisine sundu

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Sanatçı Irine Kasrashvili, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Mevlevi Dervişi”, “Çiçekler” ile “Sonbahar” adlı üç eserini Kıbrıs’ın motifleri ile renklerini tasvir ederek sanatseverlerin beğenisine sundu
“Mevlevi Dervişi”, “Çiçekler” ile “Sonbahar” adlı üç eserini Kıbrıs’ın motifleri ile renklerini tasvir ederek sanatseverlerin beğenisine sundu

 Sanatçı Irine Kasrashvili, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Kıbrıs’ın florasından etkilenerek “Mevlevi Dervişi”, “Çiçekler” ile “Sonbahar” adlı üç eserini tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre daha önce sanatçı Irine Kasrashvili, Mevlevi Dervişi adlı eserinde, Kıbrıs’ın figürleri ve renkleri eşliğinde dans eden semazeni tasvir ederek Hz. Mevlana’nın felsefesini resmetmiştir. "Sonbahar" ve "Çiçekler" adlı eserlerinde ise Kıbrıs’ın florasından etkilenen sanatçı, tüm eserlerinde Kıbrıs’ın motifleri ile renklerini tasvir etmiştir

 

Mevlevi Dervişi

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasını fethetmesinden sonra kurulan Lefkoşa’daki Mevlevihane’de, müzeye dönüştürüldüğü 2002 yılından günümüze Mevleviliğin ve Kıbrıslı Türklerin adadaki en eski izleri sergilenmektedir. Mevlevi Tekkesinde kuruluşundan itibaren Hz. Mevlana’nın din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan bütün insanlığı barış ve hoşgörüye çağıran felsefesi ışığında dervişlerin (semazenlerin) dansları sergilenmiştir.

 

 

Irine Kasrashvili kimdir?

 

1958 yılında Tiflis kentinde dünyaya geldi. 1983 yıllında Tiflis Devlet Sanat Akademisi'nde eğitimini tamamladı. 2001-2003 yıllarında okulda resim öğretmeni olarak çalıştı. 1987-1992 yılları arasında Aleksandr Puşkin Devlet Pedagoji Enstitüsü'nde öğretmenlik görevi yaptı.  1997 yılından itibaren Gürcü tekstil grubunun üyesidir.

 

Çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sanat sergilerinin katılımcısıdır:

 

1998- Modern Sanat Galerisinde düzenlenen Gürcü tekstil grubunun sanat sergisi;

1999- Ulusal Sanat Galerisinde düzenlenmiş olan "İpek Yolu" adlı tekstil sanatının ikinci uluslararası sanat sergisi;

2000- Modern Gürcü elyaf sanatının sergisi, İsrail;

2001- Tiflis’in Karvasla galerisinde düzenlenen Gürcü tekstil sergisi;

2003- 4. uluslararası tekstil sanatı sergisi, Karvasla Tiflis Tarih Müzesi;

2005- Georgian Quilt sanat sergisi (19-20yy). "Karvasla" Gürcistan Tarih Müzesi.

2006- ABD'nin Şikago kentinde düzenlenen Gürcü sanat sergisi; ABD'de düzenlenen “Toprağımızı örtelim” adlı uluslararası quilt yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü; "Razio" galerisinde quilt sergisi; "Gallery 9" galerisinde tekstil sanat sergisi; "315"adlı sanat sergisi, Charden Art gallery.

2010- "Quilt - tekstil sanatı" karma sanat sergisi, Soros Vakfı Galerisi;

2012- “İç Tekstil” sanat sergisi, Vero Vario Galerisi;

2014- Tiflis Devlet Sanat Akademisinde düzenlenen Gürcü sanatçılarının tekstil sergisi; “Barselona Sanat Festivali”, “Ada” galerisinde uluslararası sanat sergisi, İspanya.

 

Kişisel sanat sergileri:

 

2003- Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen kişisel sanat sergisi;

2006 - Center Point Galerisi'nde kişisel sanat sergisi;

2007- Gürcistan'daki ABD Büyükelçiliği kişisel sanat sergisi;

2019 – Kişisel sanat sergisi, "Charden" galerisi.

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