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Mevlevi Tekkesi'nin Önünde İftar Geleneği Yaşatılıyor

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Mevlevi Tekkesi'nin Önünde İftar Geleneği Yaşatılıyor
Mevlevi Tekkesi'nin Önünde İftar Geleneği Yaşatılıyor

Başkent Lefkoşa'daki Mevlevi Tekkesi'nin önünde her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar geleneği sürdürülüyor.

AA’nın haberine göre Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından ramazanın iyiliğini, güzelliğini, bereketini ve gelenekleri yaşatmak için Lefkoşa'daki Mevlevi Tekkesi'nin önünde her gün halka açık iftar veriliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettirilen iftara KKTC vatandaşlarının yanı sıra yabancı öğrenci ve işçiler de yoğun ilgi gösteriyor.

Mevlevi Tekkesi'nin önünde günde 400 kişiye iftar veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi, cumartesi akşamları ayrıca Hala Sultan Camisi ve Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi başta olmak üzere KKTC'nin farklı bölgelerinde halka açık iftar hizmeti sunuyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından bunlara ilaveten Türk ve başka ülkelerden gelen ve KKTC'de eğitim gören öğrencilere de iftar veriliyor.

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