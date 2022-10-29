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Mevlevi'de havan atışı yapılacak

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Mevlevi bölgesinde 31 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında havan atışı yapılacak
Mevlevi'de havan atışı yapılacak

Mevlevi bölgesinde 31 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında, 10 gün süreyle havan atışı yapılacak.

Atışlar hafta içi 07.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Atışlardan sonra meri arama ve imha işlemleri de devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmesi can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, havan atışı nedeniyle 31 Ekim- 11 Kasım tarihleri arasında tehlikeli ve yasak ilan edilen hudutlar şöyle:

“Batıda Yuvacık köyü 500 metre. Güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre. Doğusundan geçen hattın doğusu.

Doğuda: Tutukçu T. - Gürkan Burnu hattının batısı.

Güneyde Yuvacık köyü 500 metre. Güneydoğusu - Soğan T. 500 metre. Doğusu hattının kuzeyi. Kuzeyde Kalkanlı 700 metre. Doğusu - Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

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