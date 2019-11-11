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Mevlevi'de topçu atışı tatbikatı gerçekleştirelecek

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18 Kasım- 27 Aralık tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağı duyuruldu.
Mevlevi'de topçu atışı tatbikatı gerçekleştirelecek

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu

Doğuda Yumru T. - Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı, 

Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi,

Kuzeyde Karpaşa - Özhan köyü - Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”

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