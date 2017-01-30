Mevlevi'de topçu atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atış talimi nedeniyle, can ve mal emniyeti açısından 15, 16, 20, 21, 22, 23 Şubat tarihlerinde sabah saat 07:00 ile akşam saat 20:00 arasında girilmemesi gereken yerler şöyle duyuruldu:
“Batıda Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusu-Karpaşa hattının doğusu.
Doğuda, Yumrut- Tepeyayla Mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı.
Güneyde, Yuvacık köyü 500 metre Güneydoğusunda-Mevlevi köyü 500 metre hattının kuzeyi.
Kuzeyde, Karpaşa- Özhan Köyü-Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”
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