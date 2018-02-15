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Mevlevi‘de topçu atışları yapılacak

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Mevlevi‘de topçu atışları yapılacak
19 ŞUBAT – 15 MART ARASI GİRİLMESİ RİSKLİ BÖLGELER AÇIKLANDI

Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında, 19 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında belirtilen gün ve saatlerde topçu atışları yapılacağı bildirildi.

Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, atış yapılacak 19, 20, 21, 22 Şubat, 26, 27, 28 Şubat, 1 Mart ve 12, 13,14, 15 Mart tarihlerinde, 08.00 – 17.00 saatleri arası, can ve mal emniyeti açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi.

Atışlar sırasında girilmesi riskli bölgeler, Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu, Doğuda: Yumru T. Tepeyayla mevki-Kalkanlı köyü hattının batısı, Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda - Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi ve Kuzeyde Karpaşa -Özhan köyü-Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattının güneyi olarak açıklandı.
 

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