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Mevlevi'de topçu atışları yapılacak

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Mevlevi ağır silah atış poligonunda topçu atışları yapılacağından, bölge 14-31Aralık tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri ararasında  tehlikeli ve yasak bölge ilan edildi.
Mevlevi'de topçu atışları yapılacak

Mevlevi ağır silah atış poligonunda topçu atışları yapılacağından, bölge 14-31Aralık tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri ararasında  tehlikeli ve yasak bölge ilan edildi.

Güzelyurt Kaymakamlığının açıklamasına göre, “Batıda Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu –Kalkanlı 700 metre doğusu Karpaşa hattının doğusu; Doğuda, Yumru T.-Tepeyayla mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı; Güneyde, Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusunda-Mevlevi köyü 500 metre hattının kuzeyi; Kuzeyde, Karpaşa-Özhan köyü-kılıçarslan köyü 700 metre güneyinden geçen hattın güneyi bölgelerine can ve mal güvenliği açısından serbest duyurusu yapılıncaya kadar girilmeme3si gerektiği ifade edildi.

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