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Mevlevi'de yangın çıktı

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Mevlevi'de yangın çıktı
Mevlevi'de yangın çıktı

24.04.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Mevlevi’de, C.Z.(E-67)’nin yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli tedbirleri almadan bahçesinin yanında bulunan kuru otları temizlemek maksadıyla yaktığı sırada, ateşin kontrolünden çıkması sonucu 2.5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanmıştır.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. C.Z. aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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