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Mevlid Kandili nedeniyle Hala Sultan Türbesi ziyaret edilecek

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Mevlid Kandili nedeniyle 12 Eylül’de Larnaka’daki Hala Sultan Türbesi’ne ziyaret düzenlenecek.
Mevlid Kandili nedeniyle Hala Sultan Türbesi ziyaret edilecek

Mevlid Kandili nedeniyle 12 Eylül’de Larnaka’daki Hala Sultan Türbesi’ne ziyaret düzenlenecek.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Din İşleri Başkanlığı iş birliğinde Mevlid Kandili için düzenlenecek Hala Sultan Türbesi gezisine katılmak isteyen KKTC vatandaşlarının şu numaralara ulaşması istendi:

“Lefkoşa 0548 842 40 02, Gazimağusa 0548 842 40 04, Girne 0548 842 40 10, İskele 0548 842 40 01, Güzelyurt 0548 842 40 05, Lefke 0548 842 40 06.”

İslam dünyasında Mevlid Kandili 15 Eylül Pazar günü idrak edilecek.

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