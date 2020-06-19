Mevlüt Çavuşoğlu: “Bizimle anlaşmak isteyenler Güney Kıbrıs’la anlaşmaları iptal etmeli”

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs ile deniz yetki anlaşmaları olan ülkelerin Türkiye ile anlaşma yapabilmesi için Güney Kıbrıs ile anlaşmalarının iptal etmesini ve o bölgeyi Güney Kıbrıs’a verdiğini kabul etmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs hariç herkesle çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz konusunda İsrail ile ilişkilere ilişkin ise Çavuşoğlu, İsrail'in, Güney Kıbrıs ile imzaladığı bir anlaşmanın mevcut olduğunu belirterek, "İsrail'in veya o bölgede Rum kesimiyle anlaşma imzalayan ülkelerin, bizimle Libya benzeri bir anlaşma imzalayabilmesi için Rum kesimiyle olan anlaşmayı iptal etmesi gerekiyor ve o bölgeyi Rum kesimine verdiğini kabul etmemesi gerekiyor." dedi.