  • BIST 113.904
  • Altın 381,991
  • Dolar 6,8380
  • Euro 7,6757
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Mevlüt Çavuşoğlu: “Bizimle anlaşmak isteyenler Güney Kıbrıs’la anlaşmaları iptal etmeli”

»
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs ile deniz yetki anlaşmaları olan ülkelerin Türkiye ile anlaşma yapabilmesi için Güney Kıbrıs ile anlaşmalarının iptal etmesini ve o bölgeyi Güney Kıbrıs’a verdiğini kabul etmemesi gerektiğini belirtti.
Mevlüt Çavuşoğlu: “Bizimle anlaşmak isteyenler Güney Kıbrıs’la anlaşmaları iptal etmeli”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs hariç herkesle çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz konusunda İsrail ile ilişkilere ilişkin ise Çavuşoğlu, İsrail'in, Güney Kıbrıs ile imzaladığı bir anlaşmanın mevcut olduğunu belirterek, "İsrail'in veya o bölgede Rum kesimiyle anlaşma imzalayan ülkelerin, bizimle Libya benzeri bir anlaşma imzalayabilmesi için Rum kesimiyle olan anlaşmayı iptal etmesi gerekiyor ve o bölgeyi Rum kesimine verdiğini kabul etmemesi gerekiyor." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasına yıldırım düştü: 'Birden gürültü koptu, dumanlar çıkmaya başladı'18 Haziran 2020 Perşembe 18:20
  • Türk yetkili: Irak’taki üslerimizi artıracağız18 Haziran 2020 Perşembe 18:12
  • Maske takma zorunluluğunu duyan vatandaşın tepkisi:Biz yaşayan ölüyüz. Hayattan kopmuşuz. Maske dediğin nedir ki?18 Haziran 2020 Perşembe 18:10
  • İbrahim Tatlıses: İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı; ben seni bulmadan, kendini açık et!18 Haziran 2020 Perşembe 18:00
  • Berna Laçin'den sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tepki: Şimdi bunu söyleyince "muhalif" deniyor!18 Haziran 2020 Perşembe 17:50
  • Çardakta oturan genç kız, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti18 Haziran 2020 Perşembe 17:43
  • Almanya'nın Covid-19 testini geçerli saydığı ülkeler arasında Türkiye yok18 Haziran 2020 Perşembe 17:38
  • Tabanca şakası ölümle bitti: Şarjörü çıkarıp arkadaşının kafasına ateş etti18 Haziran 2020 Perşembe 09:20
  • BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi18 Haziran 2020 Perşembe 08:53
  • Cezaevlerinde korona ölümleri: Süreç şeffaf yönetiliyor mu?17 Haziran 2020 Çarşamba 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti