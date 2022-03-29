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Mevlüt Çavuşoğlu: En Anlamlı İlerleme Bugün Kaydedildi

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Mevlüt Çavuşoğlu: En Anlamlı İlerleme Bugün Kaydedildi
Mevlüt Çavuşoğlu: En Anlamlı İlerleme Bugün Kaydedildi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması, kalıcı bir siyasi çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce insanın ölmesine, milyonlarca insanın yerlerinden olmasına yol açan bu savaş artık durmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizin başından bu yana her iki ülkenin cumhurbaşkanları ile yoğun bir diplomasi yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, “Toplantının açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması her iki ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz ve bu sürece katkıda bulunmaktan destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

“İKİ ÜLKE LİDERİNİN BİR ARAYA GELMESİ GÜNDEMDE”

Çavuşoğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Daha zor meselelerin üst seviyede alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişlerini bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Bugün her iki tarafla görüştük. Görüşmelerimizde her iki tarafı ateşkesin sağlanması konusunda teşvik ettik. Görüşmelerimizde insani yardım ve insani koridorların açılması konusunu da ele aldık.”

Çavuşoğlu, “Bugüne kadar 16 bin 500’den fazla vatandaşımızı Ukrayna’dan tahliye ettirdik. Gerek üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla ve uluslararası kuruluşlarla eş güdüm içinde çalışmamız sürüyor. Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyri sefer güvenliğini de gündeme getirdik. Bugünkü görüşmeler önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye’ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz, akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eş güdüm halinde çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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