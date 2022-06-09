Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu KKTC'ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonu KKTC'ye geleceğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken Çavuşoğlu’nun 10-11 Haziran’da Çek Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceği ifade ediliyor.
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