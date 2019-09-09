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Mevlüt Çavuşoğlu kapalı Maraş'ı ziyaret etti!

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti.
Mevlüt Çavuşoğlu kapalı Maraş'ı ziyaret etti!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti. Cumartesi günü KKTC'ye gelen Çavuşoğlu, böylece temaslarını tamamlayarak saat 19.00 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan ayrıldı.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'deki temasları kapsamında, Kudret Özersay ile 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesine gitti.

Maraş'ta incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, askeri yetkililerden bölgeye ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

KKTC'de, 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına Bakan Özersay da katılmıştı. Başbakan Ersin Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

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