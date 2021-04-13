Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor.
15 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun detaylı programının ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor.
15 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun detaylı programının ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.
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