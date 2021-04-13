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Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor

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Türkiye Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor.
Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor.

15 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan   TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun detaylı programının ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

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