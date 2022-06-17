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Mevlüt Çavuşoğlu: PKK İsveç'i rehin almış durumda

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Çavuşoğlu 'PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor' dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu: PKK İsveç'i rehin almış durumda

Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Zagreb'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu İsveç'teki eylemlerde PKK propagandası yapıldığına yönelik soru üzerine "Terörle mücadelede İsveç kanunlarının, yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor" dedi. 

Çavuşoğlu "PKK, adı üstünde terör örgütüdür. Terör örgütü PKK/YPG İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. PKK destekçisi bir milletvekili var. NATO'ya üye olunmaması için her türlü çabayı sarf ediyor. Terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz. Sadece bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına karşı çalışıyor. PKK İsveç'i adeta rehin almış durumda" diye konuştu.
 

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