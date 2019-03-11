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Mevlüt Çavuşoğlu'dan Özersay görüşmesi sonrası açıklama

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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nun açılışı için Antalya'da bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile bir araya geldi.
Mevlüt Çavuşoğlu'dan Özersay görüşmesi sonrası açıklama

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nun açılışı için Antalya'da bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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