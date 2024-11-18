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Mevlüt Çavuşoğlu’nun başını çektiği ‘Golf Ekibi’, Ziya Öztürkler’in arkasından çekildi: “İSTİFA ET DEĞERLİ HOCAM”

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Bugün Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Çavuşoğlu’nun Antalyalı yakın dostu gazeteci Mehmet Kesim, “KKTC'de Ziya Öztürkler'den Beklenen Tarihi Davranış” başlıklı yazısında Meclis’in çalışması için Öztürkler’i istifaya çağırdı.
Mevlüt Çavuşoğlu’nun başını çektiği ‘Golf Ekibi’, Ziya Öztürkler’in arkasından çekildi: “İSTİFA ET DEĞERLİ HOCAM”

Bugün Kıbrıs

Gazeteci-yazar Mehmet Kesim, KKTC siyasetinin son dönemdeki çalkantılı süreçlerini ele aldığı yazısında, Ziya Öztürkler’in meclis başkanlığı görevine getirilme sürecinde yaşanan krize dikkat çekti. Kesim, Öztürkler’e seslenerek, KKTC Meclisi’nde yaşanan tıkanıklığı aşmak için istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Ziya Öztürkler’in öğretmenlikten siyasete uzanan kariyerine övgüyle başlayan Kesim, Öztürkler’in meclis başkanlığına seçilme sürecindeki tartışmalı olaylara işaret etti. Özellikle, meclis başkanlığı seçiminde yaşanan kaosun, KKTC’nin siyasi işleyişini olumsuz etkilediğini belirtti. Kesim, Türkiye’den üzülerek takip edilen ve tarihe geçen olayların, Öztürkler’in istemeden de olsa bir krizin parçası haline gelmesine neden olduğunu ifade etti.

KKTC meclisinde muhalefetin bu durumu eleştiri malzemesi yaparak hükümeti zor durumda bıraktığını belirten Kesim, bu gelişmelerin KKTC’deki siyasi gerginliği artırdığını ve meclisin işleyişini tıkadığını kaydetti.

Mehmet Kesim, Ziya Öztürkler’e hitaben yazdığı yazısında, bu kriz ortamının sona ermesi için tarihi bir adım atarak istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. Öztürkler’in bu kararı alması halinde, KKTC siyasi tarihinde saygı duyulan bir politikacı olarak anılacağını ve krizi sona erdiren bir lider olarak tarihe geçeceğini ifade etti.

Kesim, yazısını Ziya Öztürkler’e bu önemli kararı alması ve KKTC’nin siyasi geleceğine katkıda bulunması yönünde çağrıda bulunarak sonlandırdı. Anavatan Türkiye’den selamlarını ileterek, Öztürkler’in vereceği olumlu kararla KKTC siyasi tarihine olumlu bir not düşeceğini umduğunu belirtti.

 

İşte, “KKTC’de Ziya Öztürkler’den Beklenen Tarihi Davranış” o yazıda öne çıkanlar:

“Değerli Hocam… Sizden tarihi bir adım atmanızı bekliyoruz. KKTC Meclisi, sizin başkanlık koltuğunuza geliş şekliniz nedeniyle çalışamıyor. Bu durumun sona ermesi için istifa etmeniz gerekiyor. ”

“Sayın Ziya Bey, kriz, kaos, rezillik adına ne denirse densin bitmeyecek gibi. Zaten komşu ülkeler alev alev Ortadoğu yanıyor her yerde savaş, siyasi kriz. Hatta daha da büyüyecek, hükümetin ve Başbakan Ünal Beyin elini iyice zayıflatacak gibi.”

“Çok sevdiğim Antalyalı değerli hemşerim Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bey, Büyükelçi Yasin Ekrem Beye sizin isminizi vermiş dedikoduları KKTC gazetelerinde manşetlerde yer aldı. Adadan sonra Türkiye’yi bile dolaşmaya başladı. Sizi maalesef siyasi malzeme yaptılar.”

“Konu adaya törenler için gelen Cevdet Yılmaz Beyin de gündemiydi. Senin durumun, yaşananlar ister istemez bu üzücü olaylar masaya yatırıldı. UBP’li bakanlar, milletvekilleri görüşünü bir bir bildirdi, durum değerlendirilmesi yapıldı. Maalesef işin içinden çıkacak bu krizi, bu kaosu çözecek siz olduğunuz gerçeği ile yüzleşildi.”

“Bu yaşanan krizi bitirmek, Meclisi çalıştırmak, Başbakan Ünal Üstel’i hatta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve koalisyon hükümetini, UBP’deki dava arkadaşlarınızı rahatlatmak sizin elinizde, iki satır yazacağınız istifa yazısında. İstifa edin Değerli Hocam… Tarihe defolu Meclis Başkanı olarak değil, vefa duyulması gereken bir devlet sevdalısı olarak geçin.”

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