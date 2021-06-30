  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkını birlikte savunmaya devam edeceğiz 

» »
Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkını birlikte savunmaya devam edeceğiz 
Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkını birlikte savunmaya devam edeceğiz 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında KKTC'ye geldi.  Çavuşoğlu’nu, Ercan Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.  Bir grup vatandaş ise Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanı’nın giriş bölümünde karşılayarak, sevgi gösterisinde bulundu.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Çalışma ziyareti için KKTC'deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK elektrik üretimi yetersiz açıklaması yaptı30 Haziran 2021 Çarşamba 20:40
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü Soyalan’ı Kabul Etti30 Haziran 2021 Çarşamba 18:18
  • CTP Genel Başkanı Erhürman Sosyal Medya Hesabından Konuştu!30 Haziran 2021 Çarşamba 18:09
  • Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Siyasi Parti Temsilcileri, Kovid-19 Salgınının Başlamasının Ardından İlk Kez Yüz Yüze Görüştü30 Haziran 2021 Çarşamba 17:41
  • “Umuda Yolculuk Karavanı”Projesi Hayata Geçiyor30 Haziran 2021 Çarşamba 17:38
  • Büyükyılmaz: Kalitesiz Yakıt İddiası Asılsızdır30 Haziran 2021 Çarşamba 17:18
  • Bağımsızlık İttifakı, AB Komisyonu Başkanı Leyen’i Eleştirdi30 Haziran 2021 Çarşamba 17:14
  • Turan: Yaşadığımız Sorunları Görmezden Gelmek Çok Kolay30 Haziran 2021 Çarşamba 17:10
  • Emekli Polisler Derneği Polise Sağlıklı Ortamlarda Sorunsuz Çalışma Olanakları Yaratılmasını İstedi30 Haziran 2021 Çarşamba 16:57
  • Bitmedi Gitti Şu Safsatalarınız..30 Haziran 2021 Çarşamba 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti