Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkını birlikte savunmaya devam edeceğiz 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında KKTC'ye geldi. Çavuşoğlu’nu, Ercan Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı. Bir grup vatandaş ise Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanı’nın giriş bölümünde karşılayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Çalışma ziyareti için KKTC'deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

In #TRNC for working visit. Equal sovereignty & equal status are inherent rights of Turkish Cypriots.Will continue to defend these rights together.