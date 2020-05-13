“Mevsim Değişikliklerindeki Sıcaklık Artışı Koronavirüsün Yayılmasına Etki Etmiyor...”

KKTC Başbakanlık Bilim Kurulu üyelerinden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan, COVID-19 salgını sürecinde en çok tartışılan konulardan birisi olan mevsim değişimlerinin yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) üzerindeki etkileri üzerine kaleme aldıkları raporda, güneşin ve ultraviyole ışınlarının SARS-CoV-2 üzerinde etkili olmadığını belirttiler.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden “The Lancet Microbe”un Mayıs 2020 sayısında yayımlanan raporda, sanılanın aksine yaz aylarının gelmesi ile beklenen sıcaklık artışının ve güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının koronavirüsün aktivitesini kaybetmesine veya hızının azalmasına etki etmeyeceği ifade edildi.

Virüsün Ölmesi İçin En Az 60°C ve 90 Dakika Gerekiyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık artışı ve güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının virüsün yayılmasında beklenen düşüşe neden olamayacağının kaleme alındığı raporda, SARS-CoV-2’nin inaktive olması için en az 60°C sıcaklık ve 90 dakikaya ihtiyaç duyulduğu, bu bağlamda mevsim değişikliklerine bağlı sıcaklık artışının virüs üzerinde etkili olamayacağı belirtildi.

Virüse Etki Eden Ultraviyole Işını Dünyaya Ulaşmıyor...

Güneşten yayılan UV ışınlarının UVA, UVB ve UVC olarak üç şekilde sınıflandırıldığı raporda, germisidal(öldürücü) etkiye sahip olan UVC’nin dünyamıza ulaşmadığı dolayısıyla güneş ışınlarının da virüse etki edemeyeceği kaydedildi.

UVA ışınlarının dünyaya ulaştığı fakat virüs üzerinde öldürücü etkiye sahip olmadığı, ayrıca az bir miktarda dünya yüzeyine ulaşan UVB ışınlarının da SARS-CoV-2 üzerindeki etkinliğiyle ilgili yeterli bilimsel kanıt olmadığı ifade edildi. Virüs üzerinde etkisi en fazla olan UVC ışınlarının ise ozon tabakasında tamamen absorbe edilmesinden dolayı dünyaya ulaşmadığı için virüs üzerinde öldürücü etki gösteremeyeceği rapor edildi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Varsayımlar Üzerinden Yapılan Açıklamalara Dikkat Edilmeli...”

KKTC Başbakanlık Bilim Kurulu üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mevsimsel sıcaklık artışları ile ultraviyole ışınlarının yeni koronavirüs üzerindeki etkisi üzerine hazırladıkları raporu bilim dünyası ile paylaştıklarını ve ayrıca bu raporun Dünya Sağlık Örgütü’ne de gönderildiğini söyledi.

Küresel bir sağlık sorunu haline gelen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ciddi akut solunum sendromu olan COVID-19 üzerinde, bilim adamları ile politikacılar tarafından yaz sezonunda artan sıcaklıklar ve ultraviyolenin etkisi üzerine umut verici açıklamaların yapıldığı ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, güneş ışığının viral yayılma üzerindeki etkisi konusunda yeterli bilimsel kanıt olmadan varsayımların dile getirilmesinden kaçınılması gerektiğini, bu tür ifadelerin insanlarda yanlış anlaşılmaya neden olacağı ve gerçekçi olmayan umutlar doğurabileceğine vurgu yaptı.