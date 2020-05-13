  • BIST 100.159
  • Altın 384,198
  • Dolar 6,9758
  • Euro 7,5648
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

“Mevsim Değişikliklerindeki Sıcaklık Artışı Koronavirüsün Yayılmasına Etki Etmiyor...”

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Mevsim Değişikliklerindeki Sıcaklık Artışı Koronavirüsün Yayılmasına Etki Etmiyor...”
“Mevsim Değişikliklerindeki Sıcaklık Artışı Koronavirüsün Yayılmasına Etki Etmiyor...”

KKTC Başbakanlık Bilim Kurulu üyelerinden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan, COVID-19 salgını  sürecinde en çok tartışılan konulardan birisi olan mevsim değişimlerinin yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) üzerindeki etkileri üzerine kaleme aldıkları raporda, güneşin ve ultraviyole ışınlarının SARS-CoV-2 üzerinde etkili olmadığını belirttiler.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden “The Lancet Microbe”un Mayıs 2020 sayısında yayımlanan raporda, sanılanın aksine yaz aylarının gelmesi ile beklenen sıcaklık artışının ve güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının koronavirüsün aktivitesini kaybetmesine veya hızının azalmasına etki etmeyeceği ifade edildi.

 Virüsün Ölmesi İçin En Az 60°C ve 90 Dakika Gerekiyor...  
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık artışı ve güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının virüsün yayılmasında beklenen düşüşe neden olamayacağının kaleme alındığı raporda, SARS-CoV-2’nin inaktive olması için en az 60°C sıcaklık ve 90 dakikaya ihtiyaç duyulduğu, bu bağlamda mevsim değişikliklerine bağlı sıcaklık artışının virüs üzerinde etkili olamayacağı belirtildi.

Virüse Etki Eden Ultraviyole Işını Dünyaya Ulaşmıyor...  
Güneşten yayılan UV ışınlarının UVA, UVB ve UVC olarak üç şekilde sınıflandırıldığı raporda, germisidal(öldürücü) etkiye sahip olan UVC’nin dünyamıza ulaşmadığı dolayısıyla güneş ışınlarının da virüse etki edemeyeceği kaydedildi.

UVA ışınlarının dünyaya ulaştığı fakat virüs üzerinde öldürücü etkiye sahip olmadığı, ayrıca az bir miktarda dünya yüzeyine ulaşan UVB ışınlarının da SARS-CoV-2 üzerindeki etkinliğiyle ilgili yeterli bilimsel kanıt olmadığı ifade edildi. Virüs üzerinde etkisi en fazla olan UVC ışınlarının ise ozon tabakasında tamamen absorbe edilmesinden dolayı dünyaya ulaşmadığı için virüs üzerinde öldürücü etki gösteremeyeceği rapor edildi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Varsayımlar Üzerinden Yapılan Açıklamalara Dikkat Edilmeli...”

KKTC Başbakanlık Bilim Kurulu üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mevsimsel sıcaklık artışları ile ultraviyole ışınlarının yeni koronavirüs üzerindeki etkisi üzerine hazırladıkları raporu bilim dünyası ile paylaştıklarını ve ayrıca bu raporun Dünya Sağlık Örgütü’ne de gönderildiğini söyledi.

Küresel bir sağlık sorunu haline gelen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ciddi akut solunum sendromu olan COVID-19 üzerinde, bilim adamları ile politikacılar tarafından yaz sezonunda artan sıcaklıklar ve ultraviyolenin etkisi üzerine umut verici açıklamaların yapıldığı ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, güneş ışığının viral yayılma üzerindeki etkisi konusunda yeterli bilimsel kanıt olmadan varsayımların dile getirilmesinden kaçınılması gerektiğini, bu tür ifadelerin insanlarda yanlış anlaşılmaya neden olacağı ve gerçekçi olmayan umutlar doğurabileceğine vurgu yaptı. 

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mesaj göndererek, “Biz de buradayız” dedi.13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:21
  • Özyiğit: “Pile halkı ile güneyde çalışan işçilerin mağduriyetini gidermek hükümetin görevidir”13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:16
  • Dünya Bankası’ndan sonra Avrupa Birliği’nden de Akıncı’ya cevap geldi13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:10
  • Mağusa Limanında elektrik kazası: 2 genç olay yerinde hayatını kaybetti13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:58
  • Rogers: İftira siyaseti tüm çirkinliği ile devam ediyor13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:56
  • Avrupa Birliği’nden Çiftçilere hibe çalışması son aşamada…13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:55
  • Turizm Bakanı Üstel:Üstel: “Öngörümüz; eğer iyileşme olursa 15 Haziran’da turizmi açmak”13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:52
  • Tatar ve Çavuşoğlu arasında buzlar eridi!13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:52
  • Baybars, her baskı yapanın isteklerini yerine getirme noktasında olmadıklarını ifade etti13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:50
  • Açıldık ama açılma yerine saçıldık !...13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti