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Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin 6 yolu

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​​​​​​​Mevsimsel hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi oldukça önemli.
Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin 6 yolu

Havaların soğumaya başlamasıyla grip ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında artış görüldüğünü belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bu hastalıklara karşı tıbbi tedavi yöntemlerine başvurmadan önce vücudun doğal bağışıklık sistemi korunmalı ve güçlendirilmeli. Yapılan çalışmalar, aynı miktarda mikroorganizma ile karşılaşan iki bireyde bağışıklık sistemi zayıf olanın olmayana göre hastalığa daha kolay yakalandığını ve daha uzun sürede iyileştiğini gösteriyor” açıklamasında bulundu.

 

Bağışıklık sistemini güçlü kılmak için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku, stresle başa çıkabilmek çok önemli. Ayrıca, sigara ve alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan unsurlardan da uzak durmak gerekiyor. Günlük hayatın parçası olan bu alanlarda dikkat edilecek her şey ve alınacak önlemlerin bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı dirençli hale geldiğimizi söyleyen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, bağışıklığı güçlendirmek için 6 öneride bulundu:

 

  • Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, enerji ve proteinden yetersiz besleme vücudun savunma gücünü yavaşlatır. Bu yüzden besin çeşitliliği önemlidir. Tüm besinler farklı özelliklerde ve miktarda değerli bileşikler içerir. Belli besinleri yemek sadece o besinlerin sağladığı faydaları almak, diğerlerinden mahrum kalmak demektir. Yeterli ve dengeli beslenme için biyolojik değeri yüksek et, yumurta, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller gibi protein kaynaklarının, enerji için tam tahıl ürünleri başta olmak üzere diğer tahıl ve kuru baklagillerin, vitamin ve mineraller için sebze ve meyvelerin tüketimine önem vermek önemlidir. Yoğurt, kefir gibi süt ürünleri aynı zamanda probiyotik özellikleri nedeniyle bağırsak sağlığı için de oldukça faydalıdır.

 

  • Bağışıklık sistemini yeterli, dengeli ve kaliteli bir beslenme güçlendirir; miktarca çok yemenin bu konuda bir etkisi olmaz. Bu nedenle sağlıklı olduğumuz kiloyu korumak için ihtiyacımızdan fazla enerji alımına neden olacak ilave yağ ve şeker içeren besinlerden uzak durmak, rafine karbonhidratlar yerine tam tahıl içerenlere yönelmek, yüksek lif içeren besinleri tercih etmek doğru seçimlerdir.

 

  • Savunma hücrelerinin varlığını sürdürebilmesi için B6 vitamini ile folik asit ve çinko gibi minerallere ihtiyacı vardır. Süt, et, karaciğer, bulgur, pirinç, yumurta, baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzelere, beslenme düzeni içinde yeteri kadar yer verilmesi önemlidir

 

  • Antioksidanlar bağışıklığı güçlendirmek için önemli bileşiklerdir. Bu bileşikler; vücudu zararlı maddelerden korur ve bağışıklık sistemiyle birlikte savaşırlar. Özellikle E, C vitamini ve beta karoten antioksidan vitaminler olarak bilinirler. E vitamini için sıvı yağlar, yağlı tohumlar, tahıl taneleri; C vitamini için koyu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, lahana, ıspanak, kuşburnu, taze kırmızı biber; beta karoten için ise turuncu, kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerden tüketmek önemlidir. Her gün 2-3 porsiyon meyve ile 2-3 porsiyon sebze tüketmek ve bunları çeşitlendirerek rengarenk seçmek ihtiyacımız olan vitamin, mineral ve antioksidanların yeterli alımını kolaylaştırır.

 

  • Su, yaşam için elzem öğelerden biridir. Hastalıklardan korunmak ya da mücadele etmek için yeterli ve dengeli beslenme kadar su ve bol sıvı tüketimi de çok önemlidir. Su, oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında da en etkili araçtır. Özellikle ateş ve ishal varlığında bol su tüketimi çok daha büyük önem taşır. Günde 2-2,5 litre (8-10 bardak) su mutlaka içilmelidir. Sıvı tüketimini artırmak için ise C vitamini yönünden zengin taze sıkılmış meyve ve sebze suları tercih edilebilir.

 

  • Ayrıca; her gün düzenli egzersiz yapmak, yeterli ve kaliteli uyku uyumak, bağışıklık sistemini zayıflatan sigara ve alkolden uzak durmak ve çok düşük kalorili diyetlerden uzak durmak bağışıklık sitemini güçlü tutmak için çok önemlidir.
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