Mevsim geçişlerinde duygu durumu nasıl korunur?

Yaz sıcaklarının geride kaldığı bu günlerde, bağışıklık sistemleri alarm veriyor. Soğuk havalara hazırlanmak için yavaşlayan metabolizmalar, depresyon, mutsuzluk ve yorgunluk hissine neden oluyor. Uzmanlar ise dengeli ve düzenli beslenmeyi öneriyor.

Sıcak yaz günleri geride kaldı, sonbahar yüzünü gösterdi. Bu geçiş ile birlikte, yorgunluk hissi, mutsuzluk ve depresyon ortaya çıkabiliyor.

Duygu durum bozukluklarını engellemenin yolu ise dengeli ve düzenli beslenmeden geçiyor.

"Yeterli ve düzenli bir uyku ve güneş ışınları bağışıklık için önemli"

Bu dönemde özellikle B12 tüketimi önem taşıyor. Eksikliği, hafıza problemlerine ve öğrenme güçlüğüne sebep oluyor..

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Halime Besler, "B12 vitamini daha çok hayvansal gıdalarda bulunur. Balık, kümes hayvanları, yumurta gibi besinlerin bizim besin çeşitliliğimizde gün içinde mutlaka tüketilmesi gereklidir" dedi.

Halime Besler, yeterli ve düzenli bir uyku ve güneş ışınları da bağışıklık sisteminin en büyük yardımcılarından olduğunu söylüyor:

"Bağışıklığınız tabii ki sadece B12 ile sınırlı değil. Bizim gün içinde alacağımız D vitamini yani güneş ışığından yararlanma süreleri, su tüketimimiz, fiziksel aktivitemiz yine bizim için çok önemli."

Bağışıklığı destekleyecek örnek bir öğün nasıl olmalıdır?

Besler, bağışıklığı destekleyecek örnek bir öğünün nasıl olması gerektiğini şöyle anlatıyor:

"Yeşil salata üzerine kabuklu kuru yemişler 30 ila 60 gram kadar et, bir dilim tam tahıllı ekmek ya da iki yemek kaşığı bulgur kinoa salataya ekleyerek sağlıklı bir tabak. Bu şeilde aslında immün sistemimizi güçlendirecek güzel bir öğün hazırlayarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz."

Uzmanlara göre şeker tüketiminin kısıtlanması da yorgunluk ve halsizlik halini azaltacak faktörlerden.