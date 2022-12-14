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Mevsimler ve uyku düzeni arasındaki ilişki açığa çıktı

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Yayınlanan yeni bir araştırma, kış ve yaz ayları ile uyku düzeni arasındaki ilişkiyi araştırdı.
Mevsimler ve uyku düzeni arasındaki ilişki açığa çıktı

ABD’deki Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, biraz güneşlenmenin bile bir kişinin uyku düzenini iyileştirmeye yardımcı olabileceği ortaya çıktı.

New York Post’un haberine göre, araştırmacılar, 2015’ten 2018’e kadar günün her saati 507 lisans öğrencisinin uyku düzenini ve ışığa maruz kalma durumunu ölçmek için bilek monitörleri kullandı.

Veriler, katılımcıların günlük olarak neredeyse aynı şekilde uykuya dalmasına rağmen, yaz okulu günlerine kıyasla kış aylarında ortalama 35 dakika sonra yatıp 27 dakika geç kalktığını bildirdi.

Bulgular, kışın erken gün doğumu ve gün batımının etkisini tahmin etmemiş olan araştırmacıları şaşırtırken araştırmada yer alan Horacio de la Iglesia, “Yaz aylarında, o sezon boyunca mevcut olan tüm ışık nedeniyle öğrencilerin daha geç kalkmasını bekliyorduk.”

“Gündüzleri güneş varken yeterince ışığa maruz kalmazsanız, bu sirkadiyen ritminizi ‘geciktirir’ ve gece uyku başlangıcını geri iter.”

“Gün boyunca ışık – özellikle sabahları – saatinizi ilerletir, bu nedenle akşamları daha erken yorulursunuz, ancak günün geç saatlerinde ışığa maruz kalmak, saatinizi geciktirerek kendinizi yorgun hissettirir” dedi.

DOĞAL IŞIĞA MARUZ KALMAK GEREKİYOR

Araştırmacılara göre, sabah ışığının uyku üzerinde akşam ışığından daha büyük bir etkisi bulunuyor. Çalışma, akşam ışığının (lambalardan veya ekranlardan suni bile olsa) sirkadiyen fazları yalnızca yaklaşık 15 dakika geciktirdiğini buldu.

De la Iglesia, “Birçoğumuz, çok sayıda yapay ışığın ve gün boyunca bizi kapalı alanda tutan yaşam tarzlarının olduğu şehirlerde ve kasabalarda yaşıyoruz. Bu çalışmanın gösterdiği şey, doğal ışığa maruz kalmak için – kısa bir süre için ve özellikle sabahları – dışarı çıkmamız gerektiğidir. Akşamları, uykuya dalmamıza yardımcı olması için ekran başında geçirilen süreyi ve yapay aydınlatmayı en aza indirin.” diye ekledi.

Amerikan Uyku Apnesi Derneği’ne göre, ülke genelinde yetişkinlerin %70’i ayda en az bir gece yetersiz uyuduğunu bildirirken, %11’i her gece yetersiz uyuduğunu bildiriyor.

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