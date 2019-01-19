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"Mevsimsel bir grip salgını var"

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Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, soğuk havanın da etkisiyle artış gösteren gripsalgınının mevsimsel olduğunu söyledi
"Mevsimsel bir grip salgını var"

Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde artan grip vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Dizdarlı, Acil servislere çok sayıda grip vakası gittiğini belirterek, bunun mevsimsel bir grip salgını olduğunu vurguladı.

Dizdarlı, “Aslında acil servisler gripli hastalarının çözüm yeri değildir. Mevsimsel olarak bir grip salgını vardır. Ancak bu mevsim içinde beklenen bir durumdur. Geçmiş yıllardaki kuş veya domuz gribi gibi adlandırılan griplerle alakası yoktur. Adı geçen bu grip türlerine karşı da, toplumsal bağışıklık artmıştır.”diye konuştu. Bülent Dizdarlı, “Ne var ki bu sözlerimden bu yılki mevsimsel gribi küçümsediğim ya da önemsemediğim sanılmasın. Aksine her grip türü dikkate alınmalıdır.

Bu yıl yaşanan mevsimsel grip, insanı yatağa düşüren, ateş, titreme, halsizlik, eklem ve baş ağrılarının yanı sıra burun tıkanıklığı, burun akıntısı ile başlamaktadır.” Dedi. Dizdarlı açıklamasında, grip hastalığının bu safhasında Dünya sağlık örgütünün, insanlara evlerinde istirahat etmelerini, bol sulu gıda alarak ılık ortamda kendilerini muhafaza etmelerini önerdiğini belirtti.

Dizdarlı, gribin kesinlikle antibiyotikle geçen bir hastalık olmadığına da dikkat çekerek, “Bu nedenle antibiyotik kullanılması hata olur. İstirahatin yanı sıra ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz. Evde uyguladığınız bu tedaviye rağmen 72 saat sonunda ateş titreme halsizlik varsa , veya bu saatler dolmadan nefes darlığı ve balgamlı öksürük veya kulak ağrısı başlamışsa mutlaka uzman bir hekime görünmelisiniz. Bu durum sizde gribin bir komplikasyonu olarak pnomoni (zatürre) veya orta kulak iltihabına dönüşüm olduğunun ilk belirtileri olabilir.”dedi

Bülent Dizdarlı, Uzman hekimin vereceği tedavinin harfiyen uygulanması ve ilaçlar bitene kadar kullanılması gerektiğini belirtti.

Dizdarlı, önemli olanın gribe hiç yakalanmamak olduğunu ifade ederek, “Benim tecrübem 20 kasım 10 şubat tarihleri arasında bu salgının devam edeceğidir.

Tavsiyem özellikle yaşlıların ve direnci düşük insanların kalabalık ortamlarda mecbur kalmadıkça bulunmamalarıdır.”ifadelerini kullandı. “Zira bu grup insanımız bu hastalığı diğer gruplara göre çok daha zor atlatmaktadır. Kayıplarda bu grup içinden yaşanmaktadır.”diyen Doktor Dizdarlı, “Biliyorum bir nevi ev hapsi öneriyorum ama bu kadar yıllık deneyimimle de özellikle aşı da yaptırmamış yaşlılarda, bu önerinin arkasındayım. Telafisi olmayacak şeyler yaşanacağına bu periyodu izole geçirmenin hiçbir sakıncası olmayacağını düşünüyorum. Herkese bol sağlık diliyorum”dedi

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