Alternatif tıbba ilginin arttığı dönemlerde olduğumuz malum. Özellikle kimyasal ilaç yerine onların etkilerini sağlayabilecek doğal bitkiler birçok kişinin ilgisi olmuş durumda. Meyan kökü de tercih edilen bitkilerden sadece biri. Sağlığa pek çok yararı olduğu bilinen ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan meyan kökü özellikle çayı yapılarak tüketimi sağlanan bir bitkidir. Peki, meyan kökü çayı faydaları nelerdir? Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Birçok hastalığa şifa olan meyan kökü sadece ülkemizde değil Asya ve Avrupa'da da sıkça kullanımı tercih edilen bir bitkidir. Türkiye'de Akdeniz Bölgesi'nde yetişen bitki yılın hemen hemen her mevsiminde toplanabilmektedir. Hem sağladığı faydalar hem de aromasıyla pek çok kişi tarafından kullanılan meyan kökü genel olarak çayı yapılarak tüketilir. Özellikle mide sorunlarına iyi geldiği bilinen meyan kökü çayının sindirim sisteminden solunum yollarına, cilt rahatsızlığından ağız sağlığına kadar geniş alanda fayda sağladığı bilinmektedir.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI FAYDALARI

Sağlığa pek çok yararı olan meyan kökü çayının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Meyan kökü çayı sindirim problemlerini düzenleyerek kabızlığı giderir.

Doğal bir balgam söktürücü olan meyan kökü çayı öksürüğe iyi gelir.

Strese iyi geldiği bilinen meyan kökü çayı, stresi tetikleyecek hormon seviyesini düzenler.

Fitoöstrojenik özelliğe sahip olan çay menopoz ve adet döneminde oluşabilecek ağrı, şişkinlik ve kramp gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

Mide problemlerinin giderilmesinde de etkili olan meyan kökü çayı, mide bulantısı, ekşime, mide ağrısı, besin zehirlenmesi gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Meyan kökü anti-viral özelliği sayesinde Hepatit C, HIV ve grip gibi hastalıklarda da tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Meyan kökü çayı aynı zamanda kas ve eklem ağrılarının giderilmesinde yardımcıdır. MEYAN KÖKÜ ÇAYI NASIL YAPILIR? Meyan kökü aktarlardan alınabilen bir üründür. Eğer bitki kök olarak alınırsa küçültülerek kullanılması önerilir. Meyan kökü çayı, 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı meyan kökü eklenerek 5 dakika kadar demlendirilerek yapılır. Meyan kökü çayının içerisine isteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı bal ve tarçın da ekleyerek tüketebilirsiniz. MEYAN KÖKÜ ÇAYI NEYE İYİ GELİR? Meyan kökünün pek çok hastalığa faydalı olduğu bilinmektedir. Peki, meyan kökü çayı neye iyi gelir? Meyan kökü çayı karaciğer iltihabı ve diğer karaciğer hastalıklarının tedavisine iyi gelir. Grip ve nezle gibi soğuk algınlığına da iyi geldiği bilinen meyan kökü çayı, vücuttan su atılmasını sağlayarak kilo verilmesine yardımcı olur. Meyan kökü çayı ayrıca ishal ve boğaz iltihaplarına da iyi gelmektedir.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Meyan kökü çayı tek içimlik olarak kaynatılmış 1 fincan suyun içerisine 1 çay kaşığı meyan kökü eklenerek elde edilir. Bu karışım 10 dakika kadar bekletilerek demlenir. Demlenen meyan kökü çayını gün içerisinde 2 kez tüketebilirsiniz.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Uzun yıllardır özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinde tüketimi sağlanan meyan kökü çayının zayıflamaya yardımcı olup olmadığı merak edilen sorular arasında. Peki, meyan kökü çayı zayıflatır mı?

Meyan kökü çayı zayıflama konusunda oldukça yardımcı olan bir çaydır. Çay doğru şekilde demlendiğinde ve tüketildiğinde zayıflama konusunda büyük faydaları olacaktır. Her sabah düzenli olarak aç karnına bir fincan içilen meyan kökü çayı zayıflamanıza katkı sağlayacaktır. Meyan kökü çayı zayıflamanın yanında cildi sıkılaştırmada da yardımcı bir çaydır.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI TARİFİ

1 fincan su

1 çay kaşığı meyan kökü

İsteğe bağlı olarak;

Bal

Tarçın

Kaynamış suyun içerisine malzemeleri ekleyerek 10 dakika demlemeye bırakın. Demlenen çayı günde 2 kez içebilirsiniz.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Meyan kökü çayı adet döneminde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Oluşabilecek şişkinlik ağrı ve kramp gibi durumlarda etkili bir ilaç görevi görür.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI NE İŞE YARAR?

Meyan kökü kas ve eklem ağrılarının giderilmesinde etkin rol üstlenir. Ağızda oluşan yaraları tedavi etmek için meyan kökü çayı içilebilir. Sıcak yaz günlerinde tüketildiği zaman susuzluğu giderici bir etkisi vardır. Meyan kökü çayı bal ile karıştırılarak çocuklarda görülen kabakulak rahatsızlığında kulak çevresine sürülerek ağrının dindirilmesine yardımcı olur. Meyan kökü çayı iltihaplı ya da iltihapsız pek çok ağrının giderilmesinde oldukça işe yarar.