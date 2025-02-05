  • BIST 9809.1
  • Altın 3313.991
  • Dolar 35.919
  • Euro 37.4394
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATrump: ABD, Gazze'yi 'devralacak', Gazzeliler başka yere yerleşmeli

Meydana depremde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu’nun adı verilecek

» »
Göçmenköy bölgesinde düzenlenecek bir meydana 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Amaç Aranvutoğlu’nun adı verilecek.
Meydana depremde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu’nun adı verilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutoğlu'nun ismi  Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Raif Denktaş Caddesi Kavşağı’nda yer alan meydana verilecek.

 

Yaklaşık 100 metrekarelik alanda LTB,  Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) ve Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü iş birliğiyle yapılacak düzenlemeyle yeni bir yeşil alan ve sosyal mekân kazandırılacak.

Meydanın zemininin tamamen kompozit deck malzeme ile kaplanacağı ve 400 metrekarelik ağaçlandırma alanı sayesinde yurttaşlara doğal bir ortamın sunulacağı kaydedilen açıklamada, alanın güvenliğinin PVC kaplı panel çitlerle sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, modern peyzaj çalışmalarıyla spor ve dinlenme alanlarının da oluşturulacağı kaydedildi.  

Yurttaşların dinlenme, spor ve buluşma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanan meydanın, çevre dostu solar aydınlatma sistemleriyle ışıklandırılacağı da belirtilen açıklamada, çalışmaların Mart ayı içinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yılmazköy – Çamlıbel yolunda bakım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi05 Şubat 2025 Çarşamba 13:56
  • Merkez Bankası ihalesinde usulsüzlük iddiası05 Şubat 2025 Çarşamba 13:46
  • Ataoğlu: 6 Şubat’ın acısı yüreğimizde05 Şubat 2025 Çarşamba 13:42
  • Hüseyin Tüfekçi mahkemeye çıkarıldı05 Şubat 2025 Çarşamba 12:53
  • Arıklı: Ercan Havalimanı bizim göz bebeğimiz05 Şubat 2025 Çarşamba 12:48
  • Öztürkler: TMT ruhu gelecek nesillere aktarılmalı05 Şubat 2025 Çarşamba 12:32
  • KKTC’DE BİR HAFTADA 63 TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI05 Şubat 2025 Çarşamba 12:22
  • Yasayla seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor!05 Şubat 2025 Çarşamba 12:08
  • Kadınlar Federasyon Kupası'nda finalistler belirlendi05 Şubat 2025 Çarşamba 11:10
  • Kıb-Tek, 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriğini bugün kesiyor!05 Şubat 2025 Çarşamba 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti