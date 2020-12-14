Meyhane,Bar ve cluplar kapatıldı!

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.
- Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar kapatılmasına karar verilmiştir.
- Cafe ve restoranlar ise daha önce belirtilen kurallar kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları kaydı ile açık kalmalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda 6 kişiyi aşmayan masa düzeni ile masalar arası en az 1.5 metre olacak şekilde, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde gerekli oturma düzenin sağlanması gerekmektedir. Bu kurallara uymadığı tespit edilen cafe ve restoranlar Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem göreceklerdir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.