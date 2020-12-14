Meyhane,Bar ve cluplar kapatıldı!

Cafe ve restoranlar ise daha önce belirtilen kurallar kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları kaydı ile açık kalmalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda 6 kişiyi aşmayan masa düzeni ile masalar arası en az 1.5 metre olacak şekilde, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde gerekli oturma düzenin sağlanması gerekmektedir. Bu kurallara uymadığı tespit edilen cafe ve restoranlar Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem göreceklerdir.