Meyhane'de Kasti hasar, sarhoşluk ve rahatsızlık,

06.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan A.G.(E-33), alkollü içki tesiri altında olduğu sırada karşı masadan kendisine laf attıkları gerekçesiyle, işletmeye ait muhtelif sayıda bardak ve tabağı kasten hasara uğrattıktan sonra, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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