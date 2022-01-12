“Meyve ağaçlarında budama ve aşılama” konularında açık arazide uygulamalı eğitim düzenleniyor

Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından pandemi koşulları dikkate alınarak, Türkmenköy ve Güzelyurt istasyonlarında “Meyve ağaçlarında budama ve aşılama” konularında açık arazide uygulamalı eğitim düzenlenecektir.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından pandemi koşulları dikkate alınarak, Türkmenköy ve Güzelyurt istasyonlarında “Meyve ağaçlarında budama ve aşılama” konularında açık arazide uygulamalı eğitim düzenlenecektir.

Eğitimlerin tarihleri ileriki günlerde hava koşulları da dikkate alınarak, Ocak ayı içerisinde belirlenecektir.

İlgi duyan katılımcıların, hangi istasyonda eğitime katılmak istedikleri ile ilgili olarak aşağıdaki telefon numaralarına ön kayıt yaptırmaları zorunludur.

Not: Eğitimlere katılmak isteyenlerde aşılı olmak ve 48 saatlik antijen veya PCR sonucu ibraz etmek zorunluluğu olacaktır.

Bilgi ve kayıt için:

Türkmenköy Araştırma İstasyonu : 3778156

Güzelyurt Araştırma ve Bioteknoloji Laboratuvarı: 7145895