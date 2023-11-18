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Meyve-sebze analiz sonuçları: 4 ithal üründe limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi

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Tarım Dairesi’nin haftalık yaptığı meyve-sebze denetimleri kapsamında 4 ithal üründe limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi.
Meyve-sebze analiz sonuçları: 4 ithal üründe limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 10-16 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim meyve-sebze denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ithal ürünlerde 39 numunede 35 numune temiz kategorisinde değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandı.

Engin Değirmenci’ye ait elma (Golden) ve Sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Onbaşı Ltd. elma (Arap Kızı)’nda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

ORC Foods’a ait kırmızı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek

Yerli ürünlerde 17 numuneden 17’si de temiz kategorisinde değerlendirildi ve hiçbir numunede limit üstü bitki koruma ürünü ve/veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

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