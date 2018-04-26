Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa’da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti. Kanser etkisi yaratan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay besinlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında da çeşitli bilgiler verdi. İşte Canan Karatay’ın son açıklamaları

Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa’da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti.