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Meyve tüketmenin depresyonu azaltabileceği ortaya çıktı

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Yeni yapılan bir araştırma, gün içerisinde daha fazla meyve tüketmenin depresyonu azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
Meyve tüketmenin depresyonu azaltabileceği ortaya çıktı

İngiltere’deki Aston Üniversitesi’nden bilim insanları, yeme alışkanlıklarının zihinsel sağlığı nasıl etkilediğini görmek için yaklaşık 430 yetişkinle anket yaptı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, sonuçlar, her gün meyve yiyen kişilerin depresyona girme olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.

Bu arada, cips atıştırmaktan hoşlanan insanlar için bunun tersi geçerliydi. Ancak sebze yemekle böyle bir bağlantı bulunamadı.

Araştırmacılar, meyvenin olumlu faydalarının, insanların onları nasıl çiğ yediğinden kaynaklanabileceğini iddia etti. Beyin işleyişinde önemli olan hayati antioksidanlar, lifler ve mikro besinler, pişirme işleminin bir parçası olarak kaybolabilir.

ZİHİNSEL REFAH ORANLARI YÜKSEKTİ

British Journal of Nutrition’da yayınlanan çalışmada, 18 ila 60 yaşları arasındaki 428 sağlıklı yetişkinden oluşan bir anket kullanıldı.

Hepsine günde kaç kez meyve ve sebze yedikleri, hiç ile en az beş arasında değiştiği soruldu. Katılımcılara ayrıca ne sıklıkla tatlı (çikolata veya donut gibi) veya tuzlu işlenmiş atıştırmalıkları (cips gibi) tükettikleri soruldu.

Elde edilen sonuçlara göre, meyve yemek, daha düşük depresyon ve daha yüksek zihinsel refah puanları ile güçlü bir şekilde bağlantılıydı.

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