Meyve ve sebze rekor kırdı....
Artan enflasyondan sebze fiyatları da nasibini aldı.
Domates ve sebzelerde yıllık fiyat artışları 3 hanelere ulaştı.
* Kıbrıs Türk İstatistik Kurumu Mart ayı rakamlarını henüz (3.4.2022) daha açıklamadı.
Meyve ve sebze rekor kırdı....
Artan enflasyondan sebze fiyatları da nasibini aldı.
Domates ve sebzelerde yıllık fiyat artışları 3 hanelere ulaştı.
* Kıbrıs Türk İstatistik Kurumu Mart ayı rakamlarını henüz (3.4.2022) daha açıklamadı.
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