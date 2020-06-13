Özellikle yaz sofralarında ana öğün olarak bile tüketilen yaz meyvelerinin içeriğinde meyve şekeri olarak bilinen fruktoz, kan şekerinde yükselmeden sık acıkmaya, gaz ve karın ağrısından kilo alımı, insülin direnci hatta obeziteye dek birçok şikayete ve hastalığa yol açabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan “Örneğin karpuzun yüzde 95’i sudan oluştuğu düşüncesiyle aşırı tüketilmesi hem vücuda aşırı şeker yüklenmesine neden oluyor hem de kilo aldırıyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan 10 yaz meyvesinin faydalarını ve tüketirken dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Karpuzdan üzüme, erikten şeftaliye, incirden armut ve böğürtlene… Rengarenk yaz meyveleri hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştah açıyor ve çok da faydalılar. Ancak tüketiminde aşırıya kaçılması onları da zararlı hale getirebiliyor.