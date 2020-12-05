İnanç, kültürlerin belkide ayrılmaz bir parçası. Doğarken, yaşarken ve ölürken hayatın her adımında etkili olan inanç bazı ülkelerde ve kabilelerde bize göre ilginç ama onlara göre normal ritüellerini de beraberinde getiriyor. Örneğin ölülerini her yıl mezardan çıkarıp yeni elbiseler giydirdikten sonra sigara içiren Toraja Kabilesi gibi.