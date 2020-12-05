Mezarda bile rahat yok! Her yıl mezardan çıkardıkları ölülerine sigara i
İnanç, kültürlerin belkide ayrılmaz bir parçası. Doğarken, yaşarken ve ölürken hayatın her adımında etkili olan inanç bazı ülkelerde ve kabilelerde bize göre ilginç ama onlara göre normal ritüellerini de beraberinde getiriyor. Örneğin ölülerini her yıl mezardan çıkarıp yeni elbiseler giydirdikten sonra sigara içiren Toraja Kabilesi gibi.
Endonezya'nın Güneyinde yaşayan Toraja Kabilesi'nin üyeleri, her yıl geleneksel olarak ölülerini mezardan çıkarıp, yeni elbiseler giydirerek ölülerine sigara içiriyorlar.
05 Aralık 2020 Cumartesi 15:30
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