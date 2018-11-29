Mezarlık hırsızı yakalandı

Lefkoşa kabristanlığında araçlar içerisinden çeşitli kişisel eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada mezarlık içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen 67 yaşındaki İ.Ş. tutuklandı.

Lefkoşa kabristanlığında araçlar içerisinden çeşitli kişisel eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada mezarlık içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen 67 yaşındaki İ.Ş. tutuklandı.

Söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada daha önceden yine mezarlık içerisinde bir araçtan çalınan USB bellek bulunarak emare olarak alındı. Yapılan ileri soruşturmada ilk tespitlere göre 2 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis soruşturması devam ediyor.