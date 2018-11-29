  • BIST 95.416
  • Altın 204,813
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Mezarlık hırsızı yakalandı

» »
Lefkoşa kabristanlığında araçlar içerisinden çeşitli kişisel eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada mezarlık içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen 67 yaşındaki İ.Ş. tutuklandı.
Mezarlık hırsızı yakalandı

Lefkoşa kabristanlığında araçlar içerisinden çeşitli kişisel eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada mezarlık içerisinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen 67 yaşındaki İ.Ş. tutuklandı. 

Söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada daha önceden yine mezarlık içerisinde bir araçtan çalınan USB bellek bulunarak emare olarak alındı. Yapılan ileri soruşturmada ilk tespitlere göre 2 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edildi.  Polis soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da trafik kazası!23 Kasım 2018 Cuma 14:57
  • Lefkoşa'da araç iş yerine girdi: 1 kişi yaralandı21 Kasım 2018 Çarşamba 22:41
  • Ahmet Gürses hayatını kaybetti20 Kasım 2018 Salı 22:33
  • Son Dakika: Ali Boy hayatını kaybetti!20 Kasım 2018 Salı 14:46
  • Şok detay ... Eşini boğarak öldürmüş...19 Kasım 2018 Pazartesi 15:43
  • Yine İş Kazası: Bir işçi yanarak yaralandı17 Kasım 2018 Cumartesi 12:31
  • Dikkat! Lefkoşa Haspolat kavşağında yeni düzenlemeler16 Kasım 2018 Cuma 21:42
  • Gönyeli'de iş kazası! 5 metreden düştü!16 Kasım 2018 Cuma 11:43
  • Son Dakika: KKTC'de sınır geçişleri durdu15 Kasım 2018 Perşembe 16:18
  • Acaba Hangisi??14 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti