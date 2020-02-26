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Mezbahalarda kesilen hayvanlar kategorisine göre mühürleniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Haspolat ve Etsan mezbahalarında incelemede bulundu.
Mezbahalarda kesilen hayvanlar kategorisine göre mühürleniyor

Bakan Oğuz, geçtiğimiz hafta başlatılan mezbahalarda kesilen hayvanların kategorisine göre mühürlenmesi işlemi ile ilgili çalışmaları inceledi.Mezbahaların durumlarını da gözlemleyen Bakan Oğuz, bu tip inceleme ve denetlemelerin devam edeceğini belirtti.

Bakan Oğuz, Veteriner Dairesi ile Ticaret Dairesi’nin mezbahada kesilen hayvanların kasaplarda bulunup bulunmadığı ile ilgili yerinde kontrol yapılacağını, mezbaha çıkışıyla kasaptaki satışın denklik açısından kontrol edileceğini belirtti. Bakan Oğuz mühürleme işlemine uygun olarak yapılan çalışmanın, hayvan etindeki sınıflandırmayı ve fiyatlarda belli bir ölçüde dengelemeyi getireceğini kaydetti.

Bakan Oğuz, Veteriner Dairesi’nin hem kasaplardaki hem de mezbahalardaki denetimlerinin devamlılığını artarak yapacağını vurguladı. Bakan Oğuz, mühürleme sistemi ile ilgili bilgilendirmenin Belediyeler Birliği’ne yazılı olarak yapıldığını, Kasaplar Birliği’ne de bilgi verildiğini ifade etti. Bakan Oğuz, Mart ayı içerisinde adadaki diğer mezbahalarda da bu denetimin yapılacağını sözlerine ekledi.

17 Şubat 2020 tarihinden itibaren, mezbahalarda kesilen hayvanların kategorisine göre mühürlenmesi işlemi başlatılmıştı. Tüm belediyelere ve mezbahalara gerekli düzenlemeyi yapmaları için genelge gönderilmişti. Konuyla ilgili olarak Kasaplar Birliği de bilgilendirilmişti.

Tüketicilerin, kasap reyonundan et satın alırken kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke, koç kategorisine göre tercih hakkı bulunmaktadır.

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