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Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

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ABD'nin New Jersey kentinde mezbahaya götürülürken kaçan hamile bir inek, sağlıklı bir buzağı dünyaya getirdi.
Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

Mezbahaya 10 dakika kala kamyonun kapısını tekmeleyerek hareket halindeki araçtan otoyola atlayan Brianna adlı inek, geçen hafta Perşembe günü polis tarafından yakalandıktan sonra bir barınağa götürülmüştü.

Skylands Hayvan Barınağı'nın kurucusu Mike Stura, Cumartesi dünyaya gelen buzağıya "Winter" (Kış) adını verdiklerini söyledi.

'70 inekle birlikte barınakta yaşayacaklar'

Barınağın Facebook'taki açıklamasında Brianna için "Hayatında hiç özgür olamadı. Dokuz ay önce hamile kaldı. Evini ve ailesini kaybetti. Ama bunlar yetmiyormuş gibi her şeyini; güzel yavrusunu ve canını da almak üzereydiler." denildi.

 

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